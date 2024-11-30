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На ´Марафоне единства´ артисты Президентского оркестра дали мастер-класс в Витебском музыкальном колледже.

На ´Марафоне единства´ артисты Президентского оркестра дали мастер-класс в Витебском музыкальном колледже.

В рамках республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ артисты заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь дали мастер-класс в Витебском государственном музыкальном колледже имени И.

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