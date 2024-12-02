По максимуму: озвучена максимальная сумма штрафа за продажу вейпов и кальянов детям Ирэн ОрлонскаяАктуальность проблемы продажи табака и никотиносодержащих продуктов несовершеннолетним вновь подчеркнута инициативой, опубликованной в распоряжении ТАСС.
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