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В Волгограде выросли цены на бензин и дизельное топливо

В Волгограде выросли цены на бензин и дизельное топливо

Жители Волгоградской области столкнулись с очередным повышением цен на бензин и дизельное топливо. По данным Волгоградстата, за прошедшую неделю стоимость дизельного топлива выросла до 62,84 рубля за литр, бензина марки АИ-92 - до 52,70 рубля за литр, бензина марки АИ-95 - до 58,62 рубля за литр, а бензина марки АИ-98 - до 69,16 рубля за литр.

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