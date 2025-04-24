В Минобороны опубликовали материалы о героях ВОВ из республик СССР

Репродукция ТАСС Масштабный мультимедийный проект к 80-й годовщине Победы запускает Министерство обороны, на сайте центрального архива ведомства опубликованы рассекреченные документы о героях Советского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии