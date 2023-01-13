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Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии, девушке было 23 года

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии, девушке было 23 года

Российская спортсменка, чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года Лейла Салямова в четверг, 12 января, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Карелии.

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