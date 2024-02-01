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Замминистра Хруби: США готовы к проведению подземных ядерных испытаний

Замминистра Хруби: США готовы к проведению подземных ядерных испытаний

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний. С таким заявлением выступила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, сообщает ТАСС.

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