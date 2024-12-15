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"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как наши люди представляют себе Узбекистан ? Ну примерно так: В представлении многих сограждан   В представлении многих сограждан   В представлении многих сограждан Но на самом деле, это полная чушь.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Агитка какая-то. Если у них там так всё хорошо то какого хрена они к нам прутся?
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15 час.
ХА
Харченко Александр
И где они такую узбечку нашли
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14 час.
В
Владислав
95&#39;% узбеков были &quot;за&quot;, а 5% выгоняли русских из Узкипиздана. Так получается? Значит 95 не справились с 5 . Херня полная.
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1 час.

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