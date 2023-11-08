Дорожает все меньше автомобилей

В октябре рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили выросли на 53 комплектации. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили в октябре 2023 года.
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