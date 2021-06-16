Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Всё это понятно. Только скоро вся эта благодать мировая полетит ко всем чертям. Дальше некуда.КТО, ЧЕМ И КАК БО...
  • Александр Ляшенко
    Игорь Сипкин, где и в чём, ВТОРОЙ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ОФШОРНЫМ ОЛИГАРХАМ,если получается двойной удар: и внутренни...ВТОРОЙ СОКРУШИТЕЛ...
  • elena volkova
    Если об агрессивной политике говорят на западе , то это не значит , что мы их должны успокаивать . Эти их проблемы. Б...Взаимоотношения Р...

Совсем не гадкий «Утёнок»: Минобороны показало, на что способен Су-34

Совсем не гадкий «Утёнок»: Минобороны показало, на что способен Су-34

Этот истребитель-бомбардировщик знаменит не только тем, что «катал» президента Медведева Виктор Сокирко На фото: истребитель Су-34 (Фото: Марина Лысцева/ ТАСС) Как стреляет автомат известно многим, на «Танковом биатлоне» можно было в деталях увидеть применение в учебно-боевых целях Т-72Б3, а вот как «работают» в небе боевые самолёты, разглядеть достаточно сложно даже на армейском конкурсе воздушной выучки лётчиков «Авиадартс» (очередной этап которого, к слову, завершился на днях под Рязанью).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх