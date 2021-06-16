Совсем не гадкий «Утёнок»: Минобороны показало, на что способен Су-34

Этот истребитель-бомбардировщик знаменит не только тем, что «катал» президента Медведева Виктор Сокирко На фото: истребитель Су-34 (Фото: Марина Лысцева/ ТАСС) Как стреляет автомат известно многим, на «Танковом биатлоне» можно было в деталях увидеть применение в учебно-боевых целях Т-72Б3, а вот как «работают» в небе боевые самолёты, разглядеть достаточно сложно даже на армейском конкурсе воздушной выучки лётчиков «Авиадартс» (очередной этап которого, к слову, завершился на днях под Рязанью).