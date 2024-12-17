Дональд Трамп не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп 16 декабря на пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что не приглашал президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года.
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