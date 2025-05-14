Стало известно, как неплохо живут мигранты из Обнинска, которые не уважают наши ценности. Продолжение истории

Хамит Сабиров

не верю в исренность слов тех родителей. Еще раз надо при прибытии на территорию РФ заставлять подписывать обязательство соблюдать законы и устои народов РФ, а в случае нарушения безпрекословная депортация за счет подписавших обязательство.