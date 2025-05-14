Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Данилова
    С родителями на выход,их уже не перевоспитаешьРусские мужики ус...
  • Андрей
    А вы в курсе что творилось с ВС РФ в 90е и начале 2000х? Распродовалось все, почти так же как и на Украине... И когда..."Шойгу не было на...
  • Ника
    Я там была в 80-м году и они такие же дикари были. Вложение туда средств, бессмысленно, если только не заселять русск...«Началась джахили...

Стало известно, как неплохо живут мигранты из Обнинска, которые не уважают наши ценности. Продолжение истории

Стало известно, как неплохо живут мигранты из Обнинска, которые не уважают наши ценности. Продолжение истории

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Весьма интересное и неожиданное продолжение получила история с мигрантами из Обнинска, которую мы рассказали в предыдущей статье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Дубков
Вова проснись кругом чурки
Ответить
1 час.
Владимир Петросов
Великая фраза Г.Сардаряна - Россия заигралась в толерантность.
Ответить
1 час.
Хамит Сабиров
не верю в исренность слов тех родителей. Еще раз надо при прибытии на территорию РФ заставлять подписывать обязательство соблюдать законы и устои народов РФ, а в случае нарушения безпрекословная депортация за счет  подписавших обязательство.
Ответить
18 мин.
наверх