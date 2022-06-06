В Ивановской области проведено яркое профориентационное и познавательное мероприятие «Полиция – день открытых дверей»

В Ивановской области проведено яркое профориентационное и познавательное мероприятие «Полиция – день открытых дверей»

Несколько сотен старших школьников, взрослых и совсем юных зрителей побывали на массовом мероприятии «Полиция – день открытых дверей».

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