Кедми обвинил Путина,что он нарушил свое слово о еврейском народе

СК

Степан Капуста

Евреев я разделил бы на две категории по нравственному критерию: на Иудеев (явных и скрытых) и на Евреев - воспитанных на христианских нравственных ценностях, в которых ложь, стяжательство, подлость и коварство - грех. История давно показала, что иудеи и их идеология - мировое зло.