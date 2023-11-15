Недавно поскандаливший на российском ТВ с Владимиром Соловьевым бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми на этот раз заявил, что Россия совершила большую ошибку.
Кедми обвинил Путина,что он нарушил свое слово о еврейском народе
Комментарии
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анатолий андреев
Жид поганый!
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12 час.
Иван Агеев
А где ты видел хорошего жида?😀
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12 час.
СК
Степан Капуста
Евреев я разделил бы на две категории по нравственному критерию: на Иудеев (явных и скрытых) и на Евреев - воспитанных на христианских нравственных ценностях, в которых ложь, стяжательство, подлость и коварство - грех. История давно показала, что иудеи и их идеология - мировое зло.
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4 час.
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