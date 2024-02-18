Мишина и Галлямов стали чемпионами Спартакиады

На Всероссийской Спартакиаде в Магнитогорске завершилась соревнования в парном катании. Действующие чемпионы страны Анастасия Мишина и Александр Галлямов чисто исполнили произвольную программу и одержали уверенную победу.
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