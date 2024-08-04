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Депутат ГД РФ Драпеко предложила Урганту публично поддержать участников СВО

Депутат ГД РФ Драпеко предложила Урганту публично поддержать участников СВО

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко обратилась к телеведущему Ивану Урганту с призывом публично поддержать участников СВО.

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Комментарии
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Eduard
А поддерживать СВОИХ надо если ты гражданин.Да,Чечня была,Афган и что? И другие войны будут от этого не застраховаться!
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17 час.
Eduard
Главное как интересно вопрос поставлен.Вызаметили,что первопричину всего на Украине Майдан какнто не упоминают.Никто не спрашивают:&quot;Вы за Майдан(переворот) или против?&quot;.А они так переиначили:&quot;Вы за войну на Украине или против?&quot;! Хитро! Словно Одессы,Майдана и боинга сбитого не было!
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Да кто поверит этому выродку, хоть десят раз извинится и на колени встанет!
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13 час.

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