Депутат ГД РФ Драпеко предложила Урганту публично поддержать участников СВО

Eduard А поддерживать СВОИХ надо если ты гражданин.Да,Чечня была,Афган и что? И другие войны будут от этого не застраховаться!

Eduard Главное как интересно вопрос поставлен.Вызаметили,что первопричину всего на Украине Майдан какнто не упоминают.Никто не спрашивают:"Вы за Майдан(переворот) или против?".А они так переиначили:"Вы за войну на Украине или против?"! Хитро! Словно Одессы,Майдана и боинга сбитого не было!