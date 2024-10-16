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Театр абсурда

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Мертвые заложники - отличный повод для войны

Мертвые заложники - отличный повод для войны

В Израиле власти заняты великими делами, они разжигают войну, чтобы, как-то красиво, то есть с гешефтом, выйти из той ситуации в которую они попали, начав геноцид соседнего семитского народа, под предлогом спасения заложников! Да, именно освобождение заложников было главным поводом вторжения в Газу, а не месть террористам.

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