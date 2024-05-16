Первые действия при ожоге кипятком: спасатель рассказал, что нужно делать в первые 15 минут

Дмитрий Боев

Конечно, сначала охладить. Это неизменно верно. А после- хорошо, если таблетки есть дома.если же нет, то (проверено на неоднократных случаях ожога и себя и близких) взять сырую картофелину, помыть, почистить и натереть на мелкой тёрке. Эту кашицу распределить по обожжённому месту, и ,если оно большое -то зафиксировать тканевой повязкой. На срок от15 минут до получаса. Нет картошки, на эту цель сгодится морковка или репа. То же можно сделать, составив кашицу из порошка крахмала. Мгновенно снимает боль и жжение, при ожоге до 2-й степени, примерно, предотвращает поражение кожи и вздутие.