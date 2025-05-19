Лидер Вьетнама вручил Лукашенко портрет из драгоценных камней

Это портрет белорусского лидера, переданный во время визита То Лама в Минск.Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам, приехав в Минск, вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко его портрет, выложенный драгоценными камнями.
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