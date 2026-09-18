Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Reuters: Дмитриев и АдГ готовят встречу по газу в 2027 году

Reuters: Дмитриев и АдГ готовят встречу по газу в 2027 году

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году.

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