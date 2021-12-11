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5 видов лжи, которая уничтожает ваши отношения

5 видов лжи, которая уничтожает ваши отношения

1. О ваших потребностях  Мы часто пытаемся казаться теми, кем не являемся на самом деле, лишь бы партнеру было рядом уютно: отказываемся от своих желаний, смеемся над глупыми шутками, умалчиваем о том, что чувствуем на самом деле.

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