5 видов лжи, которая уничтожает ваши отношения

1. О ваших потребностях Мы часто пытаемся казаться теми, кем не являемся на самом деле, лишь бы партнеру было рядом уютно: отказываемся от своих желаний, смеемся над глупыми шутками, умалчиваем о том, что чувствуем на самом деле.