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ФедералПресс

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За ночь над российскими регионами сбито 244 беспилотника

За ночь над российскими регионами сбито 244 беспилотника

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины безуспешно попытались сорвать выборы в Государственную думу в России.

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