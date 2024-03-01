С-500 сотворил невозможное — отразил гиперзвук: перехват МБР «Синева» на конечном участке полёта прошёл успешно

22 февраля 2024 года ЗРК С-500 совершил перехват гиперзвукового блока межконтинентальной ракеты. Таким образом новейший российский комплекс открыл новую страницу истории, полностью оправдав своё название «Прометей».
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