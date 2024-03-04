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Если что, прыгайте из окна: петербуржцы десятилетиями бьются с ТСЖ за пожарную безопасность

Если что, прыгайте из окна: петербуржцы десятилетиями бьются с ТСЖ за пожарную безопасность

Жители дома на Кузнецовской улице Московского района Петербурга уже много лет «воюют» со своим товариществом собственников жилья (ТСЖ) – горожане исправно платят деньги по квитанциям, однако не получают необходимого ремонта оборудования и кровли.

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