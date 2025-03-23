Судимый за кражу обуви петербуржец выстрелил по соседу

У пострадавшего диагностировали непроникающее ранение грудной клетки В Шушарах вечером 22 марта водитель «Лексуса» выстрелил в 19-летнего парня и скрылся, сообщили в телеграм-канале петербургской полиции.
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