Будущее Ford Mustang: седан и полноприводное кросс-купе

На встрече с дилерами в Лас-Вегасе «голубой овал» поделился ближайшими планами корпорации. В виде концептов и полноразмерных макетов представителям индустрии показали будущие новинки семейства Ford Mustang — купеобразный четырехдверный седан Mach 4 и внедорожную модель с четырьмя ведущими колёсами.