Будущее Ford Mustang: седан и полноприводное кросс-купе

На встрече с дилерами в Лас-Вегасе «голубой овал» поделился ближайшими планами корпорации. В виде концептов и полноразмерных макетов представителям индустрии показали будущие новинки семейства Ford Mustang — купеобразный четырехдверный седан Mach 4 и внедорожную модель с четырьмя ведущими колёсами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии