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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаскойн о том, как выводил Кина из себя во время матча: «Я говорил: «Сегодня мы с твоей женой идем на свидание». Он отвечал: «Пожалуйста, заткнись»

 Эпизод случился во время финала Кубка Англии 1991 года между «Тоттенхэмом» Гаскойна и «Ноттингем Форест» Кина.

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