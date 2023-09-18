Гари Невилл: «Не думал, что «МЮ» будет бороться с «Сити» и «Арсеналом», учитывая трансферы. Для этого нужны игроки типа Кейна и Райса»

«На старте сезона я был обеспокоен. Было ощущение, что «Манчестер Юнайтед» быстро и хорошо справился с работой на трансферном рынке, но меня беспокоило, что игроки, которых они подписали, не усилят команду по сравнению с прошлым сезоном.