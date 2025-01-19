«Парижский синдром»: где провели зимний отпуск российские знаменитости

«Вечерняя Москва» выяснила, где в начале года провели отпуск российские знаменитости. Попалась на удочку маркетинга Бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее жених блогер Николай Сердюков в праздники очутились на сказочном Бали.
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