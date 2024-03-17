Несколько курганских школ останутся закрытыми для детей после выборов. Скрин

Несколько школ города Кургана не откроются после выборов. Учеба пройдет дистанционно, помещения школ будут приводить в порядок после трехдневной работы избирательных участков на территориях учебных организаций.
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