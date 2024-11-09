В МИД допустили разрыв дипотношений с США из-за Украины

Сохраняется угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США, это станет возможным в том случае, если произойдет эскалация украинского конфликта или изъятие российских замороженных авуаров (активов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии