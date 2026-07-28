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Аргументы и Факты

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Дмитриев удивился падению цен на нефть после атак хуситов

Дмитриев удивился падению цен на нефть после атак хуситов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что снижение цен на нефть после сообщений об атаках на объекты в Саудовской Аравии может свидетельствовать о манипулировании рынком.

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