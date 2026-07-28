Дмитриев удивился падению цен на нефть после атак хуситов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что снижение цен на нефть после сообщений об атаках на объекты в Саудовской Аравии может свидетельствовать о манипулировании рынком.
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