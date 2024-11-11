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Православных священников в Швеции заподозрили в шпионаже

Православных священников в Швеции заподозрили в шпионаже

Православных священников храма в приходе во имя Казанской иконы Божией Матери, расположенного в шведском городе Вестерос, заподозрили в шпионаже на Россию из-за близкого расположения здания к стратегически важному аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим компаниям.

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