Никогда не было и вот опять. Думали, что то американцы будут предупреждать и бороться с инфекциями. А вышло-то вононо как.
Астана заметила смертельную угрозу в биолабораториях США
Комментарии
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Владимир Барышев
А могли и не проснуться подопытные мышки!
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9 час.
Россиянин
"американских ученых практически невозможно выдавить из страны". Это еще почему? Если будет политическая воля, то их можно арестовать и посадить в тюрьму. А там они соловьем запоют что почем. Надо просто действовать по жесткому.
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9 час.
Н
Николай
А нам надо было е-ть по каждой БЛ "Калибром" в Каз-не, а также и в др. "братских" республиках - вот сейчас в армении!!!
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6 час.
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