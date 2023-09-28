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Астана заметила смертельную угрозу в биолабораториях США

Астана заметила смертельную угрозу в биолабораториях США

Никогда не было и вот опять. Думали, что то американцы будут предупреждать и бороться с инфекциями. А вышло-то вононо как.

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Комментарии
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Владимир Барышев
А могли и не проснуться подопытные мышки!
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9 час.
Россиянин
&quot;американских ученых практически невозможно выдавить из страны&quot;. Это еще почему? Если будет политическая воля, то их можно арестовать и посадить в тюрьму. А там они соловьем запоют что почем. Надо просто действовать по жесткому.
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9 час.
Н
Николай
А нам надо было е-ть по каждой БЛ &quot;Калибром&quot; в Каз-не, а также и в др. &quot;братских&quot; республиках - вот сейчас в армении!!!
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6 час.

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