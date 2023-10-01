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Еще ничего не закончилось: Вокруг Армении начинается самое интересное

Еще ничего не закончилось: Вокруг Армении начинается самое интересное

Известный политолог и востоковед-иранист Каринэ Геворгян по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировала геополитическую обстановку, сложившуюся в Закавказье после «антитеррористической операции» Азербайджана и капитуляции Нагорно-Карабахской республики.

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