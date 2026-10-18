Правда, некоторые из них могут представлять реальную опасность для домашнего питомца. Поэтому стоит убирать источники привлекательного для кошки запаха подальше, чтобы не навредить.
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