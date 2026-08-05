В Петербурге утвердили единый стандарт помощи маломобильным пассажирам

В Петербурге перевозчики подписали единый стандарт обслуживания маломобильных пассажиров. Документ утвердили на площадке трамвайного депо «Славянка» при участии председателя городского Комитета по транспорту Дениса Минкина.
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