Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Петербурге утвердили единый стандарт помощи маломобильным пассажирам

В Петербурге утвердили единый стандарт помощи маломобильным пассажирам

В Петербурге перевозчики подписали единый стандарт обслуживания маломобильных пассажиров. Документ утвердили на площадке трамвайного депо «Славянка» при участии председателя городского Комитета по транспорту Дениса Минкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии