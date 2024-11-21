В Актау онкологический диспансер приглашает на бесплатный прием

23 ноября 2024 года (суббота) с 09:00 до 13:00 в областном онкологическом диспансере состоится День открытых дверей для населения по профилактике и раннему выявлению рака легкого, рака простаты и рака поджелудочной железы.
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