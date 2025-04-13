Землетрясение в Таджикистане повредило 17 жилых домов

Жилые дома получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в Таджикистане. По данным Центра управления кризисными ситуациями республики, подземные толчки частично разрушили 17 домов в четырёх сёлах Раштского района.
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