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УЕФА против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола («Чемпионат»)

УЕФА выступает против возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. «УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации.

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