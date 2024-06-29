На границе между Беларусью и Украиной растет напряженность

На границе между Беларусью и Украиной наблюдается повышенная напряженность. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Украина наращивает свое военное присутствие вблизи государственной границы, включая развертывание подразделений специального назначения 1-й президентской бригады.
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