Джаред Кушнер © Keystone Press Agency/Global Look PressСлужба военной разведки и безопасности Нидерландов на протяжении нескольких лет отслеживала телефон зятя президента США Джареда Кушнера, что позволило им узнать о якобы наличии у бизнесмена секретных финансовых договоренностей с руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).