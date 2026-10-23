Джаред Кушнер © Keystone Press Agency/Global Look PressСлужба военной разведки и безопасности Нидерландов на протяжении нескольких лет отслеживала телефон зятя президента США Джареда Кушнера, что позволило им узнать о якобы наличии у бизнесмена секретных финансовых договоренностей с руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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