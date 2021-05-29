Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки-2021» завершился рукопашным боем

Перед началом заключительного этапа конкурса была проведена жеребьевка, которая определила последовательность проведения первых поединков между разведчиками разных команд по каждой из установленных категорий (до 70 кг и до 80 кг).
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