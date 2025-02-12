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Лоза считает Киркорова трусом после его попыток отменить Лолиту

Лоза считает Киркорова трусом после его попыток отменить Лолиту

Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал Филиппа Киркорова, назвав его трусом. Об этом сообщает ОСН. Лоза выразил сомнения в том, что Киркоров может препятствовать концертной деятельности Лолиты Милявской из-за страха перед конкуренцией: «Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену», — сказал артист.

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