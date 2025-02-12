Лоза считает Киркорова трусом после его попыток отменить Лолиту

Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал Филиппа Киркорова, назвав его трусом. Об этом сообщает ОСН. Лоза выразил сомнения в том, что Киркоров может препятствовать концертной деятельности Лолиты Милявской из-за страха перед конкуренцией: «Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену», — сказал артист.