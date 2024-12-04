Прогноз погоды в Крыму на 4 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 4 декабряВ Симферополе +6 и пасмурноВ Севастополе +10 и пасмурноВ Евпатории +7 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +5 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +6 и пасмурноВ Ялте +9 и пасмурноВ Алуште +9 и небольшой дождьВ Керчи +4 и облачно с прояснениямиВ Армя.