Зачем Россия торгует с США

Эппл заплатила в бюджет России больше миллиарда рублей. Если верить западным СМИ, на эти деньги мы сможем купить около 600 гераней, которых доблестной русской армии хватит как минимум на два месяца бомбардировок.
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