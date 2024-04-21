Дана Борисова спустя полгода с боем вырвала у ломбарда деньги за бриллиант

Телеведущая Дана Борисова оказалась в неприятной ситуации после того, как сдала в ломбард бриллиант. У 47-летней знаменитости бывают финансовые трудности, поэтому она периодически отдает скупщикам украшения от бывших поклонников.
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