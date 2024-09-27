Зачем они это сделали? Ростовская область передала в зону СВО партию страйкбольных автоматов

Дмитрий Гурин

Вояки могли бы наладить выпуск нелетальных патронов (с резиновой пулей) или помочь в получении лицензии на подобный "товар" тому же Луганскому оружейному заводу, если кто не знает есть там такой но был ориентирован на гражданский сектор. Хотя и такое тоже необходимо.