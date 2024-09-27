Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 633 подписчика

Зачем они это сделали? Ростовская область передала в зону СВО партию страйкбольных автоматов

Зачем они это сделали? Ростовская область передала в зону СВО партию страйкбольных автоматов

Об этом жителей Егорлыкского района донского региона попросил участник боевых действий, командир учебного взвода инструкторов Владимир М.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Вояки могли бы наладить выпуск нелетальных патронов (с резиновой пулей) или помочь в получении лицензии на подобный &quot;товар&quot; тому же Луганскому оружейному заводу, если кто не знает есть там такой но был ориентирован на гражданский сектор. Хотя и такое тоже необходимо.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх