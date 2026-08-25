Борнмут" арендовал итальянского голкипера Ди Грегорио из "Ювентуса

Английский клуб "Борнмут" арендовал у "Ювентуса" вратаря Микеле Ди Грегорио на один сезон. В минувшем чемпионате Италии 29-летний голкипер провел 37 матчей и был признан лучшим вратарем Серии А, лето 2024 года он перешел в "Ювентус".