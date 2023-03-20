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Иностранка попыталась провезти в Петербург полную сумку наркотиков

Иностранка попыталась провезти в Петербург полную сумку наркотиков

Жительница страны ближнего зарубежья попыталась пройти по «зеленому» коридору. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге таможенники задержали пассажирку, в багажной сумке которой обнаружили наркотические вещества, передает Петроград.

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