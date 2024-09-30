Путин заявил, что Россия достигнет всех намеченных целей СВО

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Россия достигнет всех намеченных целей специальной военной операции по защите Донбасса, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Дня воссоединения с РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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