Путин заявил, что Россия достигнет всех намеченных целей СВО

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Россия достигнет всех намеченных целей специальной военной операции по защите Донбасса, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Дня воссоединения с РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.