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Путин заявил, что Россия достигнет всех намеченных целей СВО

Путин заявил, что Россия достигнет всех намеченных целей СВО

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Россия достигнет всех намеченных целей специальной военной операции по защите Донбасса, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Дня воссоединения с РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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